تأكيدا لمصراوي.. الأزهر تفتح باب التعيين بالكليات الشرعية والعربية لأوائل 2015

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت جامعة الأزهر، حاجتها تعيين معيدين بالكليات الشرعية والعربية، من الأوائل دفعة 2015.

وأتاحت جامعة الأزهر، التقديم على الوظائف المطلوبة عبر بوابة الوظائف من خلال الرابط التالي: هنا

ويشترط للتقدم إحضار المستندات التالي:

1- صورة الشهادات العلمية الحاصل عليها المُتقدم والأصل للاطلاع.

2- صورة شهادة الإجازة العالية "الليسانس" موضحاً بها التقدير العام والمجموع الكلى وسنة التخرج والأصل للاطلاع.

2- صورة شهادة الإجازة العالية "الليسانس" موضحاً بها التقدير العام والمجموع الكلى وسنة التخرج والأصل للاطلاع.

3- صورة من شهادتي الاعدادية والثانوية بالأزهر الحاصل عليهما المتقدم والأصل للاطلاع.

4- الموقف من الدراسات العليا بكل دقة ووضوح من الجهة المُقيد بها المُتقدم.

5- التقدم بشهادة حُسن سير وسلوك من جهة عمله إذا كان يعمل أو من جهة تخرجه وحصوله على المؤهل.

6- صورة بيان بتقديرات سنوات الدراسة بالدرجات والتقدير الكلى والأصل للاطلاع.

7- صورة شهادة الميلاد.

8- صورة الموقف من التجنيد.

9- صورة من بطاقة الرقم القومى سارية.

10- عدد 6 صور شخصية حديثة.

11- صحيفة الحالة الجنائية.

يراعى تسليم أصول المستندات عند التعيين

ولن يتم الالتفات الى الطلبات السابق تقديمها على موعد الإعلان أو التى ترد بالبريد أو التي ترد بعد انتهاء الموعد أو غير المستوفاة للشروط.

كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، أنه سيتم الإعلان عن تعيين أوائل دفعة 2015، مطلع أغسطس المقبل، معيدين بالكليات الشرعية والعربية.

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