الدفاع الروسية: حريق وانفجار بمستودع للذخيرة في شبه جزيرة القرم

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو-(د ب أ)

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن حريقا اندلع صباح اليوم الثلاثاء، بموقع تخزين مؤقت للذخيرة في وحدة عسكرية قرب بلدة مايسكويه في شمال شبه جزيرة القرم.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه نتيجة الحريق انفجرت الذخيرة المخزنة في الموقع، دون أن يسفر ذلك عن إصابات خطيرة.

وأضاف البيان، وفقا لما نقله موقع قناة "آر تي عربية"، أنه يجري اتخاذ إجراءات لإخماد الحريق ومعرفة أسبابه.

وفي وقت سابق، قال رئيس إدارة مايسكويه نيكولاي كاربيتس، إنه بعد انفجار الذخيرة في المستودع، بدأ إجلاء السكان، مؤكدا إجلاء حوالي ألفي شخص.