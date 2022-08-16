ورش فنية ومناقشة كتاب "الصمود لذوي الأطفال" بثقافة شرم الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد :

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء، عددًا من الورش الفنية، والندوات الثقافية بقصر ثقافة شرم الشيخ، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافى والفكري، وتشجيع الأدباء والمبدعين، تحت إشراف الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، ومتابعة محمد فريج، مدير فرع ثقافة جنوب سيناء.

وتضمنت فعاليات الورش الفنية ورشة عن "تنمية المهارات المسرحية" تدريب المخرج إبراهيم اسماعيل، وتضمنت تدريب الأطفال على أداء وحركة الممثل، بالإضافة إلى التدريبات التي تساعد الممثل على تقديم دور الشخصية بطريقة إبداعية، كما جرى تنظيم ورشة أشغال للمرآة ضمن النشاط المدرج تحت عنوان "اعادة تدوير المشغولات المنزلية بطريقة يدوية.

وجرى تنظيم ندوة لمناقشة كتاب "الصمود لذوي الأطفال" تأليف عبد التواب يوسف بقصر ثقافة شرم الشيخ، الشاعرة أميمة اسماعيل مدير القصر، والذي يتضمن نحو 23 مبحث لعدد من علماء نفس الطفل وعلم الاجتماع، وتدور في مجملها على تعريف مفهوم الصمود النفسي، وأهمية الصمود النفسي في مرحلة الطفولة، ومدى تأثرها من ناحية الأوضاع المحيطة بالطفل أو بشكل عام، والأسباب التي تصنع من الطفل بيئة لظهور مايسمى "بالصمود النفسي" و مدى تأثيرها على مستقبل هذا الطفل حينما يصبح رجلا وعائل الأسرة.

ونظم نادي التكنولوجيا والمعلومات بقصر ثقافة شرم الشيخ دورات تدريبية تحت عنوان "تعرف على اعدادات حافظة الشاشة" و"Microsoft Word" .