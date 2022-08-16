شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تشهد منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجديدة 2022/2023 مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول ومانشستر يونايتد، في ختام منافسات الأسبوع الثالث من البريميرليج 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك يأتي كالتالي..

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

يقع ليفربول ضيفًا على مانشستر يونايتد في الأولد ترافورد مساء الإثنين القادم الموافق 22 من شهر أغسطس الجاري، ضمن ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجديدة 2022/2023.

القنوات الناقلة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

من المقرر أن تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، على أن تُذاع المباراة تحديدًا عبر قناة beIN sports 1 HD.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

وفي خط الدفاع: ديوجو دالوت، هاري ماجواير، ليساندرو مارتينيز، لوك شاو.

خط الوسط: إريكسن، فريد، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جادون سانشو، ماركوس راشفورد، كريستيانو رونالدو.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

وفي خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، نابي كيتا.

وفي خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، لويس دياز

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