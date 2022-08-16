الوزارة حرمته من منحة الجامعة الألمانية.. أول ثانوية عامة ببورسعيد: "أنا العاشر على الجمهورية"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعرب الطالب يوسف محمد عبد المطلب، الأول على شهادة الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد، شعبة علمي رياضة، من مدرسة الراعي الصالح ببورفؤاد، أمس الإثنين، عن حزنه الشديد لقيام وزارة التربية والتعليم هذا العام بالإعلان عن 9 طلاب فقط من أوائل الجمهورية بالثانوية العامة لشعبة علمي رياضة، حيث أن ترتيبه كان العاشر بمجموع 303 درجة، ولم يتم إعلان إسمه، وتم الاكتفاء بتسعة طلاب فقط.

وأشار إلى أنه منذ أن كان الأول على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية وهو يبذل كل الجهد من أجل أن يكون بين أوائل الشهادة الثانوية على مستوى الجمهورية حتى يتمكن من الحصول على منحة الجامعة الأمريكية التي يحلم بها.

وأوضح أن حلمه الحصول على منحة الجامعة الألمانية، لحبه الشديد لها لمستواها العلمية العالي، ومكانتها وترتيبها على مستوى العالم، وذلك حتى يتمكن من خدمة وطنه عقب التخرج.

وناشد الأول علي الثانوية العامة علمي رياضة ببورسعيد، وزير التربية والتعليم بمنحه شهادة تؤكد أن ترتيبه العاشر على الجمهورية بالثانوية العامة - شعبة علمي رياضة - وذلك حتى يمكنه الحصول على المنحة، واستكمال حلمه الدراسي وحياته العملية، كما ناشد إدارة الجامعة الألمانية بإعطاءه المنحة لانه من الطلبة المتفوقين.