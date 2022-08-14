أول تعليق من بايدن حول الهجوم على سلمان رشدي.. ووكيل أعمال الكاتب: «قد يفقد إحدى عينيه»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن ادانته للهجوم الذي تعرض له الكاتب البريطاني الأمريكي سلمان رشدي، والذي لا يزال في المستشفى غداة عملية الطعن التي تعرّض لها في ولاية نيويورك الجمعة.

وأشاد بايدن برشدي "لرفضه الترهيب والإسكات"، مشيراً إلى أنه وزوجته السيدة الأولى جيل و"جميع الأمريكيين والناس حول العالم" يصلّون من أجل تعافي رشدي.

والجمعة، أعلنت شرطة ولاية نيويورك أن الكاتب سلمان رشدي، والذي تعرض لتهديدات بالقتل من قبل إيران قبل عقود، قد تعرض للطعن قبيل إلقاءه محاضرة مقررة في ولاية نيويورك.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، فإن وكيل أعمال سلمان رشدي صرح بأنه من المرجح أن يفقد الكاتب إحدى عينيه، كما أنه يعاني من قطع في أعصاب إحدى ذراعيه وأضرار بالكبد بعد أن تعرض للطعن.

ووصف البيت الأبيض الاعتداء الذي تعرض له الروائي بأنه "مروع"، بينما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "نضال" رشدي "هو نضالنا".

وقضى رشدي، المولود في الهند، سنوات مختبئا بعد أن أصدرت إيران فتوى بإهدار دمه بسبب "كتاباته المسيئة للإسلام".