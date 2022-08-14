شكرا لقرائتكم خبر عن انتكاسات متتالية.. جماهير اليونايتد تطلب النجدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا يزال العديد من مشجعي الكرة المستديرة وخاصة مُحبي مانشستر يونايتد في صدمة من مستوى الفريق في ثاني مبارياته الرسمية بالدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجديدة 2022/2023.

وتلقى هزيمة مذلّة خارج ديارو على يد برينتفورد، بأربعة أهداف نظيفة ضريت شباك دي خيا دون رد، جاءوا جميعهم في الشوط الأول، لتفشل الكتيبة الحمراء في تسجيل أي أهداف أو الوصول إلى مرمى أصحاب الديار.

وإنفجرت جماهير القلعة الحمراء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مطالبة الإدارة بالتسرع لحل أزمة الفريق بضم العديد من الصفقات المتميزة قبل غلق الميركاتو الصيفي.

وفي السياق ذاته هُزم الشياطين الحمر في الجولة الأولى من البريميرليج 2022/2023، بثنائية مقابل هدف في عقر داره بالأولد ترافورد.

موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة والقنوات الناقلة

يقع اليونايتد في مواجهة من العيار الثقيل أمام ليفربول ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

وتقام المباراة يوم الإثنين الموافق 22 من شهر أغسطس الجاري، عبر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

ملعب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تقع كتيبة الريدز تحت ضيافة اليونايتد، حيث تُقام القمة المرتقبة بين الطرفين في الأولد ترافورد " معقل كتيبة تين هاج".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء.

تين هاج يستغيث بإدارة اليونانيد.. نحتاج إلى لاعبين

صرح تين هاج في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية بالعديد من التقارير الصحفية كالتالي..

أكد هاج: "من الواضح أننا بحاجة إلى لاعبين، ولكني لا أود التفكير في هذا الأمر الآن. توقعت أفضل من هذا من العناصر التي نمتلكها".

وتابع: "بالطبع تمنيت بداية أفضل من هذه، وتوقعت أننا سوف نحقق ذلك بسبب ما رأيته من أمور إيجابية في وقت سابق، ولكن بعد مباراتين أشعر بالإحباط".

وحرص الهولندي على الاعتذار إلى جماهير اليونانيد مشيرًا "أشعر بالأسف الشديد تجاه الجماهير، لقد فعلوا كل شيء لدعمنا ولكننا خذلناهم".

وتابع:" كان يجب علينا تحمل المسؤولية داخل الملعب كفريق وكأفراد، ولكننا لم نفعل ذلك".

واستكمل: "ما طلبته منهم هو اللعب بإيمان والتصرف بمسئولية، المدرب أيضًا ملام في هذا الأمر ولكننا سوف نفعل كل ما لدينا لتحسين النواقص".

وأنهى الحديث قائلًا: "سوف نتعلم، يجب علينا أن نتعلم، ما يحدث في الوقت الحالي غير كافٍ على الإطلاق".