روسيا تطلق قمراً اصطناعياً إيرانياً

09 أغسطس , 2022 قمر صناعي. أطلق قمر اصطناعي إيراني محمولاً بصاروخ روسي من قاعدة في كازاخستان الثلاثاء، وفق مشاهد حيّة بثّتها وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس». وأظهرت المشاهد صاروخاً من طراز «سويوز-1.2ب» يحمل قمر «خيام» الاصطناعي ينطلق من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان التي تديرها روسيا في الوقت المحدّد للعملية عند الساعة 5:52 بتوقيت غرينتش.

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