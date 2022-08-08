حدث ليلاً| أول تحرك رسمي بشأن نتائج أبناء عائلات في الصعيد.. وتطورات الأوضاع في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تحويل طلاب الثانوية العامة في 5 محافظات.. قرار جديد من وزير التعليم

في إطار حرص الدولة بصفة عامة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بصفة خاصة على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب وخاصة المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة، أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بعدم قبول أي تحويلات مدارس رسمية أو خاصة إلى إدارات محددة بمحافظات كفرالشيخ وأسيوط وسوهاج وأسوان وقنا.

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حركة الجهاد الفلسطينية: وقف إطلاق النار يبدأ الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي

أعلن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، خالد البطش، أن التهدئة مع إسرائيل ستدخل حيز التنفيذ الساعة 11 والنصف بالتوقيت المحلي الفلسطيني، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك.

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أول تحرك رسمي من التعليم بشأن نتائج أبناء عائلات معروفة في الصعيد

رصدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منشورات متنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المدارس في محافظات الصعيد بأسماء عائلات معروفة وأبنائها في الثانوية العامة ونتائجهم.

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وزير التعليم: التشكيك في الامتحانات المصرية هدف لجهات كثيرة ومافيات

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التشكيك في الامتحانات المصرية هدف واضح لجهات كثيرة ومافيات متنوعة بكل الطرق والأساليب.

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متحدث الصحة عن تراجع إصابات كورونا: "معانا سلاح مش عايزين نتكاسل عن استخدامه"

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الأسبوع الأخير شهد تراجعًا في معدل الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 55% عن الأسبوع السابق له، وإذا استمر هذا الانخفاض لمدة 3 أسابيع مقبلة سيكون مؤشر جيد لتراجع نسبة الإصابة المجتمعية.

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وزير التعليم عن نتائج عائلات في الصعيد: لا نظن بالناس لأن بعض الظن إثم

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على نجاح أبناء عائلات معروفة بسوهاج كل عام بمجاميع عالية، قائلًا: "هذه العائلات في الصعيد تتكون أحيانًا من 20 ألف إلى 30 ألف فرد، وهي أجيال متعاقبة ومن الطبيعي أن يكون لديهم عدد كبير من الأحفاد في الامتحانات العامة".

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إسرائيل تشكر مصر على التهدئة وتؤكد سريان وقف إطلاق النار في غزة الليلة

أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن وقف إطلاق النار في غزة يسري الليلة 11:30 بالتوقيت المحلي، لافتة إلى الاحتفاظ بحق الرد في حالة انتهاك وقف إطلاق النار.

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رئيس فلسطين: نرحب بجهود مصر لوقف العدوان على غزة

أعرب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عن ترحيبه بالجهود الحثيثة التي بذلتها جمهورية مصر العربية والتي أدت الى وقف العدوان على قطاع غزة.

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قبل دقائق من بدء الهدنة.. الاحتلال يشن غارات على غزة وحركة الجهاد ترد بدفعة صواريخ

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات مساء الأحد على قطاع غزة قبل دقائق قليلة من بدء سريان الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

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أمين الجامعة العربية: الفيتو الأمريكي ينحاز لإسرائيل ويجب أن تتضافر الجهود للدفاع عن فلسطين

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليس أمرًا جديدًا، لأن إسرائيل تكرر اعتدائها على الفلسطينيين.

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