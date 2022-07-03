شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تسجل أقل من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأحد أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا انخفض إلى أقل من 4 آلاف إصابة جديدة، وفقا لوسائل إعلام حكومية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ القول إن أكثر من 3 آلاف و 540 شخصا ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم يقدم المركز أي معلومات بشأن تسجيل أي وفيات إضافية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الحمى المسجلة منذ أواخر نيسان/أبريل الماضي أكثر من 75ر4 مليون حالة، تعافى منها 74ر4 مليون شخص، ويعالج ما لا يقل عن 6430 شخصا.

وفي 12 أيار/مايو، كشفت كوريا الشمالية عن أول حالة إصابة بكوفيد 19 بعد أن ادعت أنها خالية من فيروس كورونا لأكثر من عامين. وكانت حصيلة حالات الحمى اليومية في البلاد في اتجاه هبوطي بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 392 ألفا و920 إصابة في 15 أيار/مايو.