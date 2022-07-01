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«أشياء غريبة».. كوريا الشمالية تكشف عن أول تفش لكورونا

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الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الخميس، إن البلاد خلصت إلى أن أول تفش لمرض كوفيد-19 بدأ بملامسة المصابين "لأشياء غريبة" بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "علمنا أن جنديا يدعى كيم ويبلغ من العمر 18 عاما وطفلا يدعى وي ويبلغ من العمر خمسة أعوام لامسا أشياء غريبة في تل يحيط بثكنات وأحياء سكنية في إيفو-ري في مطلع أبريل".

وإيفو-ري منطقة في مقاطعة كومجانج على الساحل الشرقي للبلاد بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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