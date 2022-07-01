شكرا لقرائتكم خبر عن «أشياء غريبة».. كوريا الشمالية تكشف عن أول تفش لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الخميس، إن البلاد خلصت إلى أن أول تفش لمرض كوفيد-19 بدأ بملامسة المصابين "لأشياء غريبة" بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "علمنا أن جنديا يدعى كيم ويبلغ من العمر 18 عاما وطفلا يدعى وي ويبلغ من العمر خمسة أعوام لامسا أشياء غريبة في تل يحيط بثكنات وأحياء سكنية في إيفو-ري في مطلع أبريل".

وإيفو-ري منطقة في مقاطعة كومجانج على الساحل الشرقي للبلاد بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية".