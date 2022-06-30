ستولتنبرغ يدعو الرئيس الروسي لسحب قواته من أوكرانيا "على الفور"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لسحب فوري لقواته من أوكرانيا.



وقال ستولتنبرغ اليوم الخميس، في ختام قمة حلف الأطلسي في مدريد: "الحرب الوحشية للرئيس بوتين ضد أوكرانيا غير مقبولة على الإطلاق".

وأضاف أن الحرب العدوانية الروسية لا تتسبب في الموت والدمار في أوكرانيا فحسب، ولكنها تؤثر أيضاً على العالم بأسره، بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وتابع "على الرئيس بوتين سحب قواته وإنهاء هذه الحرب على الفور بالتوقف عن مهاجمة دولة ديمقراطية ذات سيادة والتسبب في الكثير من المعاناة في أوكرانيا".