شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قتلى و55 مفقودا إثر انهيار أرضي قوي شرق الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 7 أشخاص حتفهم، بعد انهيار أرضي ضخم في منطقة نائية بولاية مانيبور في شمال شرق الهند.

وقال مسؤولون محليون، اليوم الخميس، إن هناك مخاوف من احتمال مقتل 55 آخرين، وسط أمطار غزيرة وطقس قاس.

انهيار أرضي

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 19 ناجيا من تحت الأنقاض، بعد وقوع الانهيار الأرضي في موقع بناء للسكك الحديدية في الساعات الأولى من صباح اليوم، لكنهم قالوا إن احتمالية العثور على المزيد من الناجين ضئيلة.

وأوضح المسؤول بمنطقة نوني في مانيبور، هوليانلال جايت: "كان هناك حوالي 81 شخصا في الموقع، وفرص نجاة البقية وعددهم 55 ضعيفة جدا نظرا، لوقوع الانهيار حوالي الساعة الثانية صباحا".

أمطار غير مسبوقة

وانهمرت هذا الشهر مستويات غير مسبوقة من الأمطار على ولايات شمال شرق الهند وكذلك بنجلاديش المجاورة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا.

وغادر الملايين منازلهم بسبب السيول المدمرة في الأسابيع الأخيرة، كما غمرت المياه بعض المناطق المنخفضة.