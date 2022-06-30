الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والمنتسبين

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية.



وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدا من ٥ مليون وحتى ٥٠ مليون بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات حيث يكون التقديم على السلف عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".



واضاف ان "الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية".