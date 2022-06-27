ستولتنبرغ: حلفاء الناتو نحو زيادة عديد القوات عالية التأهب إلى أكثر من 300 ألف

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ (أ ف ب).

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الاثنين أن دوله ستزيد عديد القوات عالية التأهّب إلى «أكثر بكثير من 300 ألف» جندي في وقت تعزز دفاعاتها على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ قبيل قمة للناتو مرتقبة هذا الأسبوع في مدريد «سنعزز دفاعاتنا الاستباقية. سنعزز مجموعات المعارك التابعة لنا في الجزء الشرقي للحلف إلى مستويات ألوية. سنحدث تحوّلاً في قوة الاستجابة التابعة للناتو ونزيد عدد قواتنا عالية التأهب إلى أكثر بكثير من 300 ألف».