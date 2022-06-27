عاجل .. الجيش السوداني يقصف القوات الأثيوبية وسقوط قتلى في صفوف قوات آبي أحمد

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت قناة “العربية” في نبأ عاجل لها أن الجيش السوداني قصف مواقع قوات الجيش الإثيوبي شرقي بركة نورين في الفشقة الصغرى.

وقالت السلطات الإثيوبية، إنها “تأسف للخسائر في الأرواح نتيجة المواجهات بين الجيش السوداني وميليشيات محلية”.

وأوضحت أنها ستجري تحقيقات للوقوف على ملابسات المواجهات الحدودية مع السودان.

وأكدت إثيوبيا أنه تم افتعال الحوادث الحدودية الأخيرة مع السودان لتقويض العلاقة الثنائية”.

وفي وقت سابق، أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان أن "التآمر" الذي يحدث على حدود بلاده وما يُخطط له خلال الأيام المقبلة، يخرج من "مشكاة واحدة".

وقال العميد الطاهر أبو هاجة تعليقا علي إعدام الجيش الإثيوبي 7 جنود وأحد المواطنين السودانيين، إن ما يخطط له هناك على الحدود يرتبط بمخططات في الخرطوم مصدرها واحد.

وأوضح أن هدف "هذه المؤامرات" هو زعزعة الأمن القومي في السودان واستقراره، مؤكدا أن هذه التحركات مرصودة و"ستتحطم عند صخرة إرادة الأغلبية الصامتة من جماهير الشعب وتماسك المنظومة الأمنية"، حسب وكالة “سونا” المحلية.

واتهم الجيش السوداني، مساء أمس الأحد، الجيش الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، معتبرا أنه "تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني".