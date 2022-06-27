حقيقة انتقال هاري ماجواير الى برشلونة

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن "برشلونة طلب أن تكون صفقة ماجواير، جزءا من انتقال فرينكي دي يونج، نجم البارسا، إلى قلعة أولد ترافورد".

وظهر اقتراح التعاقد مع ماجواير، عقب فشل مانشستر يونايتد في عرض 69 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ المطلوب من قبل برشلونة للتخلي عن دي يونج.



فيما أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية، ان "هذه الأنباء غير صحيحة، لأن برشلونة غير مهتم بالتعاقد مع ماجواير".

واضافت: "تظل الأولوية لأندرياس كريستينسن مدافع تشيلسي، الذي يفصله فقط الإعلان الرسمي عن البارسا".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الصفقات الأخرى التي تثير إعجاب برشلونة في الدفاع، هما جول كوندي من إشبيلية، وكاليدو كوليبالي نجم نابولي".

