27 يونيو , 2022
مقتل ستة شرطيين في هجوم مسلح في شمال المكسيك (أ ف ب).
قتل ستة شرطيين الأحد في شمال المكسيك بعدما هاجمهم رجال مسلحون كانوا في شاحنات مصفحة على ما أعلنت سلطات مقاطعة نويفو ليون التي تشهد عنفاً مرتبطاً بالإتجار بالمخدرات.
ووقعت المواجهات ليلاً عندما استهدف مجهلون مدججون بالسلاح كانوا في حوالي عشر شاحنات مصفحة، عناصر الشرطة «وكان عددهم يفوق عدد زملائنا» على ما قالت دائرة شؤون الأمن في المقاطعة في بيان نشر عبر فيسبوك.
وأضاف البيان أن ستة عناصر من الشرطة قتلوا وجرح أربعة آخرون من دون أن يوضح إذا ما كان المهاجمون ينتمون إلى منظمة إجرامية من تلك التي تعيث فساداً في المنطقة الحدودية مع الولايات المتحدة.
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