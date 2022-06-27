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‏"الشيوخ" يوافق على مقترح أكمل نجاتي نائب التنسيقية بتعديل المادة 47 من قانون الرياضة

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القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ، في جلسته المنعقدة، اليوم الاثنين، علي مقترح النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل المادة 47 مكرر من قانون .  

 

وطالب النائب بتعديل لفظ "ناد" إلي " نادي رياضي" في نص المادة ليكون النص كالتالي :" يجوز للوزيرالمختص  أن يدمج نادي رياضي أو أكثر في نادي رياضي أخر بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للأندية المعنية".  

 

وأضاف:" أضافة كلمة رياضي إلي نادي يأتي إتساقا مع التعريف الوارد بالمادة 1 من القانون سالف الذكر ولعدم الخلط بين النادي الرياضي والنادي الخاص، كما يأتي اتساقا مع أسم التبويب بذات المواد".‏

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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