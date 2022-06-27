شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"الشيوخ" يوافق على مقترح أكمل نجاتي نائب التنسيقية بتعديل المادة 47 من قانون الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ، في جلسته المنعقدة، اليوم الاثنين، علي مقترح النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل المادة 47 مكرر من قانون الرياضية.

وطالب النائب بتعديل لفظ "ناد" إلي " نادي رياضي" في نص المادة ليكون النص كالتالي :" يجوز للوزيرالمختص أن يدمج نادي رياضي أو أكثر في نادي رياضي أخر بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للأندية المعنية".

وأضاف:" أضافة كلمة رياضي إلي نادي يأتي إتساقا مع التعريف الوارد بالمادة 1 من القانون سالف الذكر ولعدم الخلط بين النادي الرياضي والنادي الخاص، كما يأتي اتساقا مع أسم التبويب بذات المواد".‏