حارس مرمى ريال مدريد يثير الجدل في وشم (صورة)

ووضع كورتوا رسما لمرمى مكون من حجارة مخصصة للبناء، في إشارة لصعوبة هز شباك النجم البلجيكي في المباراة النهائية.

واستعرض النجم البلجيكي الوشم الجديد الخاص به عن طريق صورة نشرها عبر الستوري في حسابه على "إنستغرام".

وكتب اللاعب أمام المرمى TC1 في إشارة لأول حرفين من اسمه بالإضافة إلى رقم القميص الخاص به في ريال مدريد.وبرز كورتوا في نهائي دوري أبطال أوروبا حيث تصدى لتسع كرات بين القائمين والعارضة وهو رقم قياسي في كل النهائيات.

ورد كورتوا على الانتقادات التي وجهت له بعد المباراة وقال: "البعض لم يكن يصنفني حتى بين أفضل 10 حراس في العالم، لا أقول إنني أستحق أن أكون رقم واحد، لكن ليس ضمن أفضل عشرة؟".

يذكر أن ريال مدريد الذي توج بلقب التشامبيونزليغ للمرة الـ14 في تاريخه، توج أيضا بلقب الدوري الإسباني بفضل جهود كورتوا وثنائي الهجوم كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.

