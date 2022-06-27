شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تهنئ النائبة أميرة صابر لاختيارها بمجلس أمناء إدارة الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن التنسيقية لاختيارها ضمن مجلس أمناء إدارة الحوار الوطنى الذى كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية.

وتتمنى التنسيقية للنائبة دوام التوفيق والسداد خلال خطواتها المقبلة.

بناءً على المهمة التى أسندتها إدارة الحوار الوطنى للمنسق العام له، بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة فى هذا الحوار لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى، فقد انتهى هذا التشاور الذى استغرق نحو عشرين يومًا، إلى تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى من 19 عضوًا على النحو التالي:-

السيد / أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب.

السيدة / أميرة صابر، عضو مجلس النواب.

السيد / جمال الكشكى، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي.

الدكتور/ جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة.

الدكتورة/ ريهام باهى، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة.

السيد/ سمير مرقص، الباحث والكاتب السياسي.

الدكتور/ طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

السيد/ عبدالعظيم حماد، الكاتب الصحفي.

السيد/ عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي.

الدكتور/ عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

الدكتورة/ فاطمة السيد أحمد، الكاتبة الصحفية.

الدكتورة/ فاطمة خفاجى، منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدنى النسوي.

السيد/ كمال زايد، رجل الأعمال.

الدكتورة/ مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة.

السيد/ محمد سلماوى، الأديب والكاتب الصحفي.

الدكتور/ محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

الدكتور/ محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة.

السيد/ نجاد البرعى، المحامى الحقوقي.

الدكتور/ هانى سرى الدين، أستاذ القانون التجارى والبحرى بجامعة القاهرة.

ويأتى هذا التشكيل ليعبر عن المشاركة الفعّالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار بما يخدم صالح المواطن المصرى، وسوف تتم دعوة مجلس الأمناء لاجتماعه الأول خلال أيام قليلة.