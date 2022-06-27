شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بمراجعة اشتراطات طرح الوحدات الصناعية بالمجمعات لدعم المنتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عادل عامر، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصناعة هى الثروة الحقيقة للدولة المصرية، ويمثل القطاعين الصناعى والزراعى أهم أعمدة الاقتصاد المصرى.

وأشار عامر، خلال لقاء وفد من أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، لوفد من المستثمرين والمصنعين بمدينة الغردقة، اليوم الأحد، إلى أن اللجنة ستناقش مشاكل المصنعين والمستثمرين بالمجمع الصناعى بمدينة الغردقة مع وزيرة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة لإيجاد حلول عاجلة وسريعة لهذه المشاكل وتذليل كافة العقبات والمعوقات التى تواجه المصنعين والمستثمرين وإيجاد حلول جذرية بها.

وطالب عامر، إعادة تقييم آليات وضوابط طرح الوحدات الصناعية بالمجمعات الصناعية على أن يتم مراعاة جميع المستثمرين والمصنعين، إضافة لتوفير المادة الخام لتقليل فكرة أسعار النقل لتقليل قيمة التكلفة وزيادة التنافسية العالمية، متابعا:" كما يجب مراجعة الأمر من قبل شركة المياه لمزيد من الدعم للمصنعين لتشجيعهم على الصناعة وإيجاد نوع من الحافز التشغيلى ووضع الجميع فى تنافسية سواء داخلية أو خارجية".

وأكد النائب محمد موسى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعى يحظى باهتمام كبير ، خاصة وأن الصناعة قاطرة التنمية، واقتصاد الدول يقوم على الصناعة والزراعة، متابعا:" تتميز الغردقة بأنها أرض بكر للصناعة مؤهلة للقطاع الصناعى بصورة كبيرة، ولابد من تكاتف الجهود لمواجهة التحديات التى تواجه المستثمرين والمصنعين بالمدينة الصناعية، مشددا على ضرورة عمل سور للمنطقة عل أن يتم تحميله على الوحدات بتكلفة ميسرة ، وضرورة مراجعة قيمة الأرض الصناعية".

ويضم وفد اللجنه الذى يزور محافظة البحر الأحمر الآن، النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنه ومحمد سعد عوض الله وكيل اللجنه وشحاته ابوزيد امين سر اللجنه، والنواب محمد حمدي موسي وخالد القط وعادل عامر ومصطفي بدران.