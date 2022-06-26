شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان .. 12 ألف إصابة جديدة و8 وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت اليونان 12 ألفا و82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و607 آلاف و580، والوفيات إلى 30 ألفا و.162

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 21 مليونا و94 ألفا و849 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.