شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان ونقل الشيوخ" تنظر خطة التنمية المستدامة لوزارة النقل والعقارات القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، جلسة غدا الأحد، للتعرف على خطة التنمية المستدامة لوزارة النقل، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد وجيه بشأن تحويل الإشراف الخاص بمحطة صرف لقانه من الوحدة المحلية إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي مدينة شبراخيت"، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن "عدم قدرة محطات الصرف الصحي بمدينة قنا في مواكبة التطور العمراني والزيادة السكانية".

وتنظر اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد محسن مبارك بشأن "ضم محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي بثالث قرى تابعة لمحافظة بنى سويف وهى صفط الغربية وسيد عبد القادر والبساتين"، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد سعيد الدابي والنائب عبد الرحيم كمال بشأن "إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية بمدينتي سفاجا"، ومناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد القناوي بشأن "إنهاء السماح لحاويات النقل السطحية بالطرق المصرية"، بحضور ممثلي حكومة.

وتطرح اقتراح برغبة، الإثنين، مقدم من النائب أحمد القناوي بشأن إنشاء مطار دولي بمنطقة الدلتا، ومقترح من النائب أبو النجا المحرزي حول إنشاء مطار بمنطقة قنا، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب طارق عبد العزيز بشأن إدراج المقترح المعد من محافظة الدقهلية وكافة الجهات ذات الصلة بتوسعة ميزانية قرية ميت فارس – مركز بني عبيد محافظة الدقهلية، نظرا للمعوقات المالية والفنية التي ستواجه التوسعه العلوية.

كما تناقش مقترح من النائبة كاميليا صبحي، بشأن مشكلات العقارات السكنية القديمة ذات القيمة المعمارية المميزة .