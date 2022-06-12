فنانة عربية تكشف إصابتها بالعقم (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - لم تستطع الفنانة الكويتية، فاطمة الصفي، البقاء صامتةً إزاء التعليقات المستمرة التي تحثها على الإنجاب؛ مُشيرةً أنها غير قادرة على الإنجاب.

خلال بث مباشر جمعها مع سعود القحطاني عبر تطبيق "تيك توك"، أوضحت فاطمة الصفي أن العديد من الأفراد يسألون عن أسباب رفضها الإنجاب، مُشددةً أن ذلك يعتبر تدخل في شؤون الآخرين، مضيفةً أنها غير قادرة على الإنجاب من الأساس بسبب إصابتها بالعقم.



ولفتت إلى أن السؤال المتكرر حول الحمل والإنجاب، يشعل داخل المرأة مشاعر الحنين للإنجاب، قائلة: "إنتوا ليش قاعد تحنون أنا إنسانة ما جيب يهال فالواحد لما يحن ما تدري شلون تعور الإنسان لا تحنون إنتوا ما تدرون وش الإنسان فيه".



فاطمة الصفي وسبب قص شعرها

أما بشأن شعرها القصير وقصها له باستمرار، أوضحت أنهم لا يعلمون ما إذا كان المرء يتعالج كيماوي بسبب إصابته بالسرطان، مُشيرةً إلى أنها تعشق الشعر الطويل كثيرًا لكن بعدما بدأت بالعلاج ولاحظت تساقط شعرها، فضلت قصه على إبقائه في هذه الحالة ورؤيته يتساقط أمامها؛ ما قد يسبب لها حالة نفسية صعبة.