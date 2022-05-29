شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش المصري يقتل 10 من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش المصري اليوم الأحد مقتل 10 من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة في عملية مداهمة بشمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبد الحافظ ، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" اليوم، إنه "فى إطار متابعة قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء ، تم إكتشاف بؤرة إرهابية يتحصن بها بعض العناصر الإرهابية حيث تم محاصرتها ومداهمتها ".

وأشار إلى أنه "نتيجة لمبادرة العناصر الإرهابية بإطلاق النيران على قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة والإشتباك معها ، أسفرت أعمال المداهمة عن مقتل 10 أفراد من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة ".

ولفت إلى أنه عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة والقواذف والدانات، وكميات من مادة ( TNT ) شديدة الإنفجار ، وعدد من الأجهزة اللاسلكية".