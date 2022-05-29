شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: 10 آلاف جنيه سعر طن فول الصويا.. و12 ألف جنيه لطن عباد الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تستورد أكثر من 90% من استهلاكها المحلى للزيوت، لافتا إلى أن المساحة المنزرعة من القطن كانت تبلغ 2 مليون فدان، والآن يتم زراعة 250 ألف فدان، ووزارة الزراعة تستهدف الوصول إلى 500 ألف فدان.

وأكد وزير التموين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، على أهمية الزراعات التعاقدية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق العام الماضى مع الزراعة على التعاقد على زراعة 250 ألف فدان صويا و150 ألف فدان عباد شمس، موضحا أن ذلك يمثل 7% فقط من الاستهلاك لكنه نقطة بداية، مشيرا إلى أن التقاوى من الأزمات التى تواجه زراعة المحاصيل الزيتية.

كما أشار المصيلحى، إلى وجود تعاون وثيق بين وزارة التموين باعتبارها مستهلك، ووزارة الزراعة باعتبارها المسئولة عن الزراعات التعاقدية، وتم تحديد سعر 10 آلاف جنيه لطن فول الصويا، و12 ألف جنيه لطن عباد الشمس، قائلا: "وهى أسعار جيدة".