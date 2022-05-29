شكرا لقرائتكم خبر عن نائب "التنسيقية": 98 مليار جنيه تكلفة الدعم السلعى فى العام المالى الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التجارة الحرة وحرية تدفق البضائع والأموال عبر الحدود هو ما جعل عالمنا الحالي أكثر أمنا وسلما وتقدما.

وأضاف فريد، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، أن حرية التجارة والأسواق تسببت في تحرير ملايين البشر من الجوع والعوز.

وتابع :" الآن في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا وحصار وإغلاق الموانئ الأوكرانية، وقبلها الإغلاقات الكبيرة المستمرة إلى يومنا تتجلى لنا هذه الحقيقة، ولكن بثمن شديد الفداحة في خسائر الأرواح والممتلكات، والمؤسف أن نرى في ظل هذه الأزمة دول تقوم بحظر الصادرات من السلع الغذائية، أو تضع عوائق جمركية مما يزيد من حدة الأزمة الغذائية التي باتت تهدد العالم و تضرب الأفقر والأكثر هشاشة".

واستطرد :" في هذا السياق قامت الحكومة تخصيص 90 مليار جنيه مخصصات الدعم السلعي، مع أنه من المتوقع أن تكون تكلفة الدعم في العام المالي الذي سينتهي خلال أيام 98 مليار جنيه، وهنا أود أن أسأل الحكومة هل هذه المخصصات نتيجة ما قامت به الحكومة من سياسات التحوط التي أعلنت أنها تدرسها في نهاية العام الماضي، أم هي نتيجة ما تم توفيره من تنقية بطاقات التموين، وما هي خطة الوزارة نحو استمرار عملية التنقية خاصة في ظل هذه الأزمة، حيث لا يجب أن يحصل غير مستحقي الدعم على الدعم بينما يضرب التضخم الأفقر والأكثر احتياجا".

وتساءل وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ:" ما هو موقف البورصة السلعية والتي كان من المقرر افتتاحها هذا العام، والتي من شأنها الإسهام بصورة كبيرة في ضبط أسعار وتوافر السلع".

وطالب فريد بتحرير التجارة وإزالة العوائق الجمركية والغير جمركية خاصة على السلع الغذائية، قائلا: "فمن غير المعقول أن تساهم الحكومة في زيادة تكلفة الحصول على المواد الغذائية على المواطنين في وقت ينفق فيه المصريين ثلث دخلهم الحصول على الغذاء".