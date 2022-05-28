اعفاء محافظ بابل من منصبه وتكليف آخر بديل

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع مدير مكتب رئيس رئيس مجلس الوزراء، صادرة اليوم السبت، "لمقتضيات المصلحة العامة واستناداً إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووفقاً للصلاحيات المخولة له بموجب الدستور، ولضمان سير العمل، تقرر إعفاء حسن منديل من مهام تسيير شؤون محافظة بابل والاستمرار بمهامه كنائب للمحافظ".أشارت الوثيقة، إلى "تكليف علي وعد علاوي بمهام تسيير شؤون محافظة بابل".