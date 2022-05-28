انت الان تتابع خبر بعد بيان الصدر.. الزاملي: ماضون لإقرار قانون الأمن الغذائي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم السبت، مضي البرلمان بإقرار قانون الأمن الغذائي، بعد بيان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي دعا فيه إلى إقرار قانون الأمن الغذائي.

