المرصد السوري: انفجار قرب مقر للقوات التركية في مدينة عفرين شمال غربي حلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، وقوع انفجار قرب مقر للقوات التركية في مدينة عفرين شمال غربي حلب.



وتبين أن الانفجار ناجم عن دراجة نارية كانت مركونة قرب مقر للقوات التركية على طريق جنديرس بالقرب من مدرسة فيصل قدور في عفرين.

وقد أدى الانفجار إلى إصابة شخصين وفق المعلومات الأولية، أحدهما يتبع للشرطة المدنية.

وقبل شهر أصيب قيادي في فصيل “فيلق الرحمن” من أبناء الغوطة الشرقية، بجراح خطرة، جراء انفجار عبوة لاصقة بسيارة عسكرية في حي الأشرفية ضمن مدينة عفرين.

وتخضع مدينة عفرين لنفوذ فصائل غرفة عمليات “غصن الزيتون” الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي الغربي.