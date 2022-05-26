السنغال: وفاة 11 رضيعاً في حريق بمستشفى

26 مايو , 2022
وفاة 11 رضيعاً في حريق بمستشفى في السنغال (أ ف ب).
قال الرئيس السنغالي ماكي سال يوم الأربعاء إن 11 رضيعاً ماتوا في حريق بقسم حديثي الولادة في مستشفى إقليمي ببلدة تيفوان التي تبعد نحو 120 كيلومتراً شرقي العاصمة دكار.
وكتب سال في تغريدة على تويتر «علمت للتو بالنبأ المؤلم والمروع لوفاة 11 رضيعاً في الحريق الذي نشب في قسم الأطفال حديثي الولادة في مستشفى... عبد العزيز سه دباغ في تيفوان».
ولم يكشف سال مزيداً من التفاصيل عن الحريق.
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