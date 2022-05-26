روسيا تؤكد طرد 115 من الحرس الوطني رفضوا القتال في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات

أكدت محكمة روسية طرد 115 من عناصر الحرس الوطني اعترضوا على إقالتهم بعد رفضهم المشاركة في الغزو الروسي لأوكرانيا.



ويبدو أن هذه القضية هي أول تأكيد رسمي لرفض جنود المشاركة في الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا والذي بدأ في 24 شباط/فبراير.

وقالت محكمة عسكرية في جمهورية قبردينو – بلقاريا في جنوب روسيا يوم الأربعاء إنها اطلعت على ”المستندات الأساسية“ واستجوبت مسؤولين في الحرس الوطني، وهو قوة أمنية داخلية منفصلة عن الجيش الروسي.