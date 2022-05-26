شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة تدريب للقوات الجوية الباكستانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحطمت طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الباكستانية اليوم إثر تعرضها لعطل فني بشمال باكستان.

وأوضح بيان صادر عن القوات الجوية الباكستانية أن طائرة تدريب كانت تقوم بطلعة تدريب روتينية، تحطمت في منطقة "ميانوالي" بإقليم البنجاب شرقي باكستان.

وأضاف أن قائد الطائرة تمكن من القفز المظلي والنجاة قبل تحطم الطائرة، مشيراً إلى أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية على الأرض.

وبيّن أنه تم تشكيل لجنة فنية لإجراء تحقيق شامل لتحديد نوع العطل الفني الذي أدى إلى تحطم الطائرة.