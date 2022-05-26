مبنى متروبول يفجر مظاهرات في آبادان الإيرانية

خرج أهالي آبادان الإيرانية في تظاهرة غاضبة ضد النظام الإيراني الحاكم احتجاجًا على تقاعس السلطات في إنقاذ من تبقى حيًّا تحت أنقاض انهيار مبنى متروبول في المدينة الذي وقع قبل يومين. وأطلق المتظاهرون هتافات غاضبة احتجاجًا على قيام تليفزيون النظام بفرض الرقابة على الأخبار ونشر أخبار كاذبة عن الحادثة، قالوا فيها: «عار علينا عار على مؤسستنا الإذاعة والتلفزيون، عدونا هنا، يقولون كذبًا إنه أمريكا، أيها الحاكم استقل استقل، أيها المواطن المطلوب دعمك، ليرحل الملالي».



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