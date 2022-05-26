قرارات عاجلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن قواته المسلحة

الشارقة - اميمة ياسر - زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء 25 مايو، بعض الجنود المصابين خلال الصراع في أوكرانيا .

بعد جولة في المستشفى العسكري المركزي بموسكو ، قال بوتين إنه يجب تعويض جميع القوات المنتشرة في الخارج وعائلات القتلى .

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين يوم الأربعاء إن جدول بوتين "سمح له بالزيارة شخصيًا هذه المرة" ، مضيفًا أن الرئيس شارك شخصيًا في الإشراف على جميع المساعدات المقدمة للجنود الروس.



تُظهر الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بوتين وشويجو ، وهما يرتديان معاطف بيضاء ويتحدثان مع الطاقم الطبي والجنود الجرحى ، الذين قال الكثير منهم إنهم يرغبون في العودة إلى القتال.

في أحد مقاطع الفيديو ، اكد أحد الجنود، الذي أصيب في بطنه لبوتين إنه يرغب في العودة إلى وحدته ، وقال الرئيس إنه سيحقق ذلك.

في وقت لاحق من اليوم ، قال بوتين ، خلال اجتماعه مع مجلس الدولة بشأن القضايا الاجتماعية ، إن المدفوعات للجنود الذين يخدمون عبر الحدود يجب أن تزداد.

قال بوتين: "لأن كل شيء مرتبط بسعر الصرف ، والدولار في هذه الحالة ، كما تعلم ، يتقلص ، والروبل آخذ في الارتفاع ، لذلك تحتاج إلى إعادة حساب كل هذا وإجراء المدفوعات وفقًا لذلك."

وأوضح الرئيس الروسي أن هذا لا ينطبق فقط على رواتب الجنود ، بل على مدفوعات الجرحى وعائلات القتلى وبدل السكن وقضايا اجتماعية أخرى.

وأوضح الرئيس أن هذا لا ينطبق فقط على رواتب الجنود ، بل على مدفوعات الجرحى وعائلات القتلى وبدل السكن وقضايا اجتماعية أخرى.