أفغانستان: 14 قتيلاً على الأقل بتفجيرات في كابل ومزار شريف

14 قتيلاً على الأقل بتفجيرات في كابل ومزار شريف (أ ف ب).

قتل 14 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات، بتفجيرات استهدفت اليوم الأربعاء، مسجداً في العاصمة الأفغانية كابل، وعدة حافلات بمدينة مزار شريف.

وأفاد متحدث باسم قائد العاصمة كابل بأن انفجاراً وقع في مسجد بالمدينة، مضيفاً أن شخصين على الأقل أصيبا. لكن مستشفى الطوارئ في كابل أعلن في تغريدة على تويتر أنهم استقبلوا خمس جثث نتيجة الانفجار وأكثر من عشرة جرحى.

إلى ذلك، قتل تسعة أشخاص على الأقل عندما استهدفت قنابل ثلاث حافلات صغيرة في مدينة مزار شريف الأفغانية، وفق ما أعلنت الشرطة. وقال الناطق باسم شرطة ولاية بلخ آصف وزيري لوكالة الصحافة: «زرعت القنابل على متن ثلاث حافلات صغيرة في مناطق مختلفة من المدينة»، مضيفاً أن 15 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح.