شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: 6538 إصابة جديدة و136 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت بريطانيا 6538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و136 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 22 مليونا و455 ألفا و392، والوفيات إلى 178 ألفا و.880

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه قد تم إعطاء 144 مليونا و376 ألفا و285 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.