شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين في بيت لحم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة فلسطينيين، من قرية حرملة شرق بيت لحم، وبلدة بيت كاحل شمال غربي الخليل. وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها في القرية. وفي ذات السياق داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل واعتقلت فلسطينيًا بعد أن اقتحمت منزله، وأجرت عملية تفتيش ألحقت خلالها أضرارًا مادية بأثاث المنزل.