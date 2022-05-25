زاباروجيا الأوكرانية تنوي الانضمام إلى موسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية المدنية لمنطقة زاباروجيا، فلاديمير روغوف، أن المنطقة بعد تحريرها من "النازيين الأوكرانيين" ستأخذ مساراً نحو الانضمام إلى روسيا.



وقال روغوف، "لا يوجد لمنطقة زاباروجيا سوى مستقبل واحد يجب أن تصبح جزءاً من روسيا ويجب أن تصبح منطقة كامل الأهلية للاتحاد الروسي. ولا نحتاج إلى أي مناطق رمادية ولا نحتاج إلى جمهورية زابوروجيه الشعبية. نريد أن نكون جزءاً من روسيا، كما كنا دائما منذ مئات السنين"، وفقاً لما ذكره موقع "روسيا اليوم" اليوم الأربعاء.

وذكر، أن زاباروجيا كانت دائماً منطقة متقدمة من الإمبراطورية الروسية وسكانها "هم روس بعقليتهم، لذلك سيستغرق الأمر بضعة أشهر للتكيف بشكل كامل"، مضيفاً أن العدد المتزايد من سكان المنطقة يؤيدون الاقتراب من روسيا. وأوضح أن طريقة التكامل وانضمام المنطقة إلى روسيا "ستحدد بعد تحرير مدينتها المركزية أي مدينة زابوروجيه".