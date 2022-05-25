أحد كتّاب الهيبة: لهذا السبب ارتأينا إيقاف المسلسل وماذا عن الفيلم؟

وأدّى سرحان شخصية علي التي ظهرت في الجزء الثالث من "الهيبة" وعادت إلى الهيبة لتستمر في الأجزاء التالية من المسلسل وتصبح أحد أركانه الأساسية في الجزء الأخير.وفي مقابلة أجراها معه الزميل إيهاب العطية خلال برنامج Celebrity، أوضح أنّه كان من الضروري حصد ثمار النجاح الكبير للمسلسل في أجزائه الخمسة في عمل سينمائي.



وشوّق متابعي المسلسل إلى أن انتاج الفيلم ضخم جدًّا.

واشاد بأن العراق هي من الدول التي بدأت فيها الحضارة والثقافة من مسارح إلى دور سينما فالأعمال الدرامية.



يمكنكم متابعة الحلقة الكاملة من Celebrity على الرابط التالي: ولفت إلى أن العالم العربي بحاجة إلى زيادة الإنتاجات السينمائية خصوصًا أن صالات تفتتح في عدد كبير من الدول لا سيما في المملكة العربية السعودية وشوّق متابعي المسلسل إلى أن انتاج الفيلم ضخم جدًّا.واشاد بأن العراق هي من الدول التي بدأت فيها الحضارة والثقافة من مسارح إلى دور سينما فالأعمال الدرامية.يمكنكم متابعة الحلقة الكاملة من Celebrity على الرابط التالي: