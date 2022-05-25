الأمير فيصل بن فرحان : حققنا بعض التقدم في المفاوضات مع إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الثلاثاء إنه تم إحراز بعض التقدم في المحادثات مع إيران ولكن "ليس بشكل كاف"، وإن أيادي المملكة لا تزال ممدودة إلى طهران.



وأجرت السعودية وإيران، اللتان تخوضان صراعات بالوكالة في أنحاء الشرق الأوسط، خمس جولات من المحادثات استضافتها بغداد.

وقال وزير الخارجية السعودي أمام منتدى دافوس الاقتصادي العالمي "حققنا بعض التقدم (مع إيران) لكن ليس بشكل كاف.. أيدينا ممدودة".

وتابع "نواصل تشجيع جيراننا في إيران على الانتباه إلى ما يمكن أن يكون تغييراً مهما للغاية في منطقتنا" مضيفاً أن "حقبة جديدة من التعاون" يمكن أن تعود بالنفع على الجميع.

وقال الأمير فيصل إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق "فقد يكون ذلك أمراً جيداً إذا كان اتفاقاً جيداً" وكرر موقف الرياض بضرورة أن يتناول أنشطة طهران في المنطقة.

ورداً على سؤال عما إذا كانت الرياض راضية عن انتخابات لبنان التي خسرت فيها جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفاؤها الأغلبية البرلمانية قال الأمير فيصل "قد تكون هذه خطوة إيجابية، ولكن من السابق لأوانه معرفة ذلك".

وأضاف أن الأمر سيتوقف على ما إذا كان هناك إصلاح سياسي حقيقي "يعيد فرض سلطة الدولة" ويحارب الفساد، بالإضافة إلى إصلاح اقتصادي حقيقي.