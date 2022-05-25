وارسو تعرب عن "خيبتها" من ألمانيا في ملف تسليم دبابات لأوكرانيا.. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعرب الرئيس البولندي أندريه دودا الثلاثاء عن "خيبة أمله العميقة" لأن ألمانيا لم تزود بلاده بعد بالدبابات مقابل تلك التي أرسلتها وارسو إلى أوكرانيا.



وقال دودا في منتدى دافوس الاقتصادي "سلمنا أوكرانيا دبابات وكان عددها كبيراً".

وأضاف "إذا كنا مدعومين من حلفائنا الألمان بعدد من الدبابات التي تسمح لنا باستبدال الدبابات التي سلمت لأوكرانيا سنكون ممتنين للغاية. لقد تلقينا مثل هذا الوعد. (ولكن الآن) نسمع أن ألمانيا لا تريد الوفاء بهذا الوعد. بالنسبة لنا إنها خيبة أمل كبيرة".

أقرت وارسو في أبريل (نيسان) بأنها أرسلت دبابات T-72سوفياتية الصنع إلى أوكرانيا لكنها لم تحدد عددها. وبحسب وسائل الإعلام قد يزيد عددها عن 200 دبابة.

وللجيش البولندي أيضاً حوالى 250 دبابة ألمانية من طراز Leopard 2، ووفقاً لوسائل الإعلام كانت تتوقع أن تزودها ألمانيا بالمزيد.

الأسبوع الماضي، أعلنت جمهورية تشيكيا أنها ستتلقى 15 دبابة Leopard 2 A4 من ألمانيا لتحل محل دباباتها T-72 التي سلمتها لأوكرانيا.

وفقاً لصحيفة "دير شبيغل" خلافاً لبراغ، أصرّت وارسو على "الحصول على دبابات حديثة" وطالبت بإمدادها "بدبابات ليوبارد الألمانية من أحدث طراز".