شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا.. رفع قيود ارتداء الكمامة في وسائل النقل العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الصحة النمساوي يوهانز روش في فيينا، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر بداية من أول حزيران/يونيو المقبل، تخفيف قيود ارتداء الكمامات والتي كانت فرضت في إطار مكافحة وباء كورونا.

وقال الوزير إنه سوف يتم إلغاء ارتداء الكمامات نوع إف.إف.بي2- الإلزامي حاليا، في وسائل النقل العام وفي متاجر السوبر ماركت بصفة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر خلال الصيف.

وسوف تظل قيود ارتداء الكمامات إلزامية في المستشفيات ودور رعاية المسنين.

وقال عمدة فيينا ميشائيل لودفيج إنه سيتم الإبقاء على ضرورة ارتداء الكمامات في مدينة فيينا، وذلك فيب وسائل النقل العالم وفي العيادات الطبية والصيدليات.