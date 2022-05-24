شكرا لقرائتكم خبر شبهات فساد توقف وزير خارجية الصومال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقف رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي أمس، عن العمل وزير الخارجية، عبدالسعيد موسى، جراء شبهات فساد.

ووفق بيان لمكتب رئيس الحكومة فإن القرار استند إلى تصريح من وزارة الخارجية يأذن بإطلاق سفينة تحمل فحما غير قانوني قبالة سواحل عمان تم تهريبها من الصومال.

وأمر «روبلي» مكتب المدقق العام والأجهزة الأمنية بإجراء مزيد من التحقيقات مع الوزير وإحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية.

واعتبر رئيس الوزراء الصومالي أن القرار بتصريح السفينة لاغ لخطورة الأمر على المصالح الوطنية ومخالفته القوانين المحلية والدولية حول حماية البيئة.

ويأتي القرار بعد يوم واحد من مغادرة الرئيس السابق محمد عبدالله فرماجو القصر الرئاسي، حيث كان وزير الخارجية من مقربيه.