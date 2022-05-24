شكرا لقرائتكم خبر لافروف: علاقتنا مع الصين تنمو سريعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن التعاون بين روسيا والصين سيكتسب زخما قريبا، وذلك على خلفية اتخاذ الغرب «موقف الديكتاتور»، حسبما أفاد الموقع الإخباري لقناة (أر تي بالعربي) الروسية.

وقال لافروف «ستنمو علاقاتنا الاقتصادية مع الصين بشكل أسرع»، ونوه إلى أن «العدد الرئيسي من المشاريع مع الصين يتطور ويتم تنفيذها هناك.

هذه فرصة لنا لتحقيق إمكاناتنا في مجال التقنيات العالية، بما في ذلك الطاقة النووية، وأيضا في عدد من المجالات».