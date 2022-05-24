ريال مدريد يتم صفقة تشواميني

وقالت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، أن "ريال مدريد نجح فى حسم صفقة لاعب وسط موناكو تشوامينى خلال الصيف الحالى".

وأضافت أن "اللاعب أختار اللعب ضمن صفوف ريال مدريد، وستصل الصفقة إلى 80 مليون يورو، وسيوقع على عقد لمدة 5 سنوات مقبلة".

