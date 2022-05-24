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ريال مدريد يتم صفقة تشواميني

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-24 | 17:16

ريال مدريد يتم صفقة تشواميني

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كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن حسم نادي ريال مدريد الإسباني لصفقة الفرنسي تشواميني نجم فريق موناكو الفرنسي، لتدعيم خط وسط الملكي الموسم المقبل.
وقالت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، أن "ريال مدريد نجح فى حسم صفقة لاعب وسط موناكو تشوامينى خلال الصيف الحالى".

وأضافت أن "اللاعب أختار اللعب ضمن صفوف ريال مدريد، وستصل الصفقة إلى 80 مليون يورو، وسيوقع على عقد لمدة 5 سنوات مقبلة".

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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