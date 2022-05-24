ألمانيا تسجّل أول إصابة بجدري القردة

اسماعيل عبد الحي - سجلت ألمانيا أمس الجمعة أول إصابة بفيروس "جدري القردة"، وذلك في مدينة ميونخ.

ويواصل فيروس "جدري القردة" انتشاره في أرجاء مختلفة من العالم، وسبق أن تم تأكيد أول حالة إصابة في أوروبا في السابع من ماي الجاري لشخص عاد إلى إنقلترا من نيجيريا حيث يتوطن جدري القرود.

ورصدت فرنسا أول حالة يشتبه في إصابتها بفيروس جدري القردة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفرنسية.

ويتسبب الفيروس _الذي أعلنت بريطانيا وإسبانيا والبرتغال أيضا عن ظهوره في أراضيها_، بأعراض حمى وطفح جلدي يؤدي إلى بروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدي إحداهما إلى وفيات تصل إلى 10% والأخرى إلى وفاة نحو 1% من المصابين.