شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة للمراقبة البحرية في المحيطين الهندي والهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن تطلق الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند مبادرة للمراقبة البحرية في المحيطين الهندي والهادئ مع اجتماع قادة الدول الأربع اليوم الثلاثاء.

وقال البيت الأبيض قبل اجتماع طوكيو بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن "الشراكة بين المحيطين الهندي والهادئ للتوعية بالمجال البحري" ستعزز قدرات المراقبة في جزر المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهندي. وتسعى الشراكة إلى تتبع "الملاحة في الخفاء" بشكل أفضل، وهي ممارسة تقوم السفن بموجبها بإيقاف عمل جهاز إرسال مواقعها لتجنب اكتشافها، وغيرها من الأنشطة على المستوى التكتيكي.