فايزر تعلن عن 3 جرعات من اللقاح للأطفال أقل من 5 سنوات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة فايزر اليوم أن 3 جرعات من لقاح كوفيد-19 توفر حماية قوية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات. وتخطط الشركة لطلب موافقة السلطات الصحية الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع للسماح للأطفال الصغار بالتطعيم.



ويأتي هذا الإعلان وسط ترقب لارتفاع معدل حالات الإصابة بفيروس كورونا في بدايات الصيف الحالي، وتأثير ذلك على الأشهر السابقة لبدء الدراسة.

وكانت شركة فايزر قد اعتمدت نهجاً لتوفير لقاح للأطفال الصغار من خلال إعطائهم عُشر الكمية المعطاة للبالغين، على جرعتين، لكن تبين عدم فاعلية ذلك، وتم تعديل الاستراتيجية لتصبح 3 جرعات.

وبحسب موقع "ميديكال إكسبرس"، تقوم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في الوقت الحالي بتقييم بيانات شركة مودرنا الخاصة بتلقيح الأطفال الصغار من خلال جرعتين فقط، وهو عدد الجرعات الأكثر قبولاً بين متلقي التطعيم.

وفي البيان الصحفي لفايزر اليوم، قالت: "إن الجرعة الثالثة زادت مستويات الأجسام المضادة لمكافحة الفيروسات بما يكفي لتلبية معايير إدارة الغذاء والدواء لاستخدام اللقاح في حالات الطوارئ دون أي مشاكل تتعلق بالسلامة".

وتشير بيانات التلقيح الأمريكية أن نسبة الملقحين بين الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة لم تتجاوز 30%، وأنه حتى بالنسبة للبالغين تراجع الإقبال على الجرعة الثالثة المعزّزة، وأن غالبية الإقبال كانت على جرعتين فقط.